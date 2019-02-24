На проспекте Орджоникидзе восстановят старый фонтан

16:51 | 26.02.2019

В этом году в Екатеринбурге на проспекте Орджоникидзе благоустроят сквер с заброшенным фонтаном. Как сообщает пресс-служба городской администрации, до конца недели на сайте администрации Орджоникидзевского района будет опубликован проект реконструкции, и жители смогут внести свои предложения.



Пока известно, что в сквере собираются восстановить старый фонтан, установить скамейки, урны, спортивные и детские площадки, оборудовать пространство системой освещения и видеонаблюдения.



Напомним, что в прошлом году фонтан в этом сквере засыпали землей и планировали высадить цветы. Власти говорили о нехватке средств на восстановление фонтана. В этом году глава города Александр Высокинский поручил выделить дополнительные средства на благоустройство общественных территорий в каждом из семи районов.