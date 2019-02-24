В Екатеринбурге разыскивается без вести пропавшая 14-летняя школьница

16:19 | 26.02.2019

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга разыскивает 14-летнюю Алену Валерьевну Козину. Днем 24 февраля девочка вышла из дома на прогулку и до сих пор ее местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, глаза зеленые, волосы крашеные рыжие до плеч. Была одета в черную куртку, черные легинсы и угги, при себе была черная сумка и сотовый телефон.



Всех, кто обладает информацией о местонахождении школьницы, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-45-74 (80,78), (343)356-42-15, (343)325-42-05 либо 02.