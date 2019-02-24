«Екатеринбург Арена» вылетела из конкурса за звание лучшего стадиона 2018 года

15:50 | 26.02.2019

фото: ok.ru

«Екатеринбург Арена» не вышла в финал конкурса за звание лучшего стадиона мира в 2018 году, не набрав нужного количества голосов. Зато в список финалистов попали четыре российских стадиона: это «Ростов Арена», «Волгоград Арена», «Мордовия Арена» и «Самара Арена». Также в десятке финалистов – стадионы Китая, Венгрии, Австралии и Турции. Победителя мы узнаем 7 марта.



Напомним, что голосование проводилось на сайте stadiumdb.com. Кроме «Екатеринбург Арены» и указанных финалистов, от России в нем участвовали стадионы Нижнего Новгорода и Калининграда.



Напомним, что на «Екатеринбург Арене» прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу: Египет - Уругвай , Франция - Перу, Япония - Сенегал и Мексика - Швеция.