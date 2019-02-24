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15:18 | 26.02.2019
Евгений Куйвашев потребовал проработать «узкие места» «мусорной реформы»
«Сейчас необходимо сосредоточиться на отработке «узких мест», которые были выявлены в течение этих двух месяцев. Прежде всего, прошу вас, Николай Борисович (прим. - Смирнов), в постоянном режиме контактировать с региональными операторами, чтобы актуализировать все базы данных, исключить любые попытки завысить установленные тарифы за вывоз мусора. Безусловно, необходимо активизировать разъяснительную работу с жителями Свердловской области», - сказал губернатор.
По мнению Евгения Куйвашева, для перехода на новую систему обращения с отходами в Свердловской области была проведена вся необходимая подготовительная работа. Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, в свою очередь, отметил, что есть уже и положительные результаты.
«Первое - на полигоны уже привезено по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% мусора больше, чем ранее. Это тот мусор, который раньше оказывался в лесах, оврагах, на обочинах дорог и не довозился до полигонов. Второй момент, который нужно отметить, это активное участие региональных операторов в установке контейнерных площадок. На сегодняшний день в муниципалитетах Свердловской области установлено почти три тысячи новых контейнеров, закуплено 12 новых мусоровозов, и в ближайшее время планируется еще дополнительная партия», - сказал министр.
© «Вечерние Ведомости»
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