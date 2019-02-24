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15:18 | 26.02.2019

Евгений Куйвашев потребовал проработать «узкие места» «мусорной реформы»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подчиненным устранить все недочеты, выявленные после двух месяцев проведения «мусорной реформы». По его словам, жителям не хватает достоверной информации о том, куда направляются полученные средства, как перерабатываются отходы, как будет сокращаться количество несанкционированных свалок. Из-за нехватки информации «некоторые силы» не упускают возможности «попиариться» на этой теме.

«Сейчас необходимо сосредоточиться на отработке «узких мест», которые были выявлены в течение этих двух месяцев. Прежде всего, прошу вас, Николай Борисович (прим. - Смирнов), в постоянном режиме контактировать с региональными операторами, чтобы актуализировать все базы данных, исключить любые попытки завысить установленные тарифы за вывоз мусора. Безусловно, необходимо активизировать разъяснительную работу с жителями Свердловской области», - сказал губернатор.

По мнению Евгения Куйвашева, для перехода на новую систему обращения с отходами в Свердловской области была проведена вся необходимая подготовительная работа. Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, в свою очередь, отметил, что есть уже и положительные результаты.

«Первое - на полигоны уже привезено по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% мусора больше, чем ранее. Это тот мусор, который раньше оказывался в лесах, оврагах, на обочинах дорог и не довозился до полигонов. Второй момент, который нужно отметить, это активное участие региональных операторов в установке контейнерных площадок. На сегодняшний день в муниципалитетах Свердловской области установлено почти три тысячи новых контейнеров, закуплено 12 новых мусоровозов, и в ближайшее время планируется еще дополнительная партия», - сказал министр.

© «Вечерние Ведомости»

 


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