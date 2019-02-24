Депутаты гордумы Екатеринбурга устроили разбор полетов начальнику городского УМВД

15:04 | 26.02.2019

Фото: гордума Екатеринбурга

Начальник УМВД России по Екатеринбургу Сергей Кулагин сегодня, 26 февраля, выступил с отчетом о деятельности полиции за 2018 год перед депутатами гордумы. Как и в прошлом году, народные избранники и прокуратура раскритиковали отчет, отметив неудовлетворительную работу полиции по ряду показателей.



Согласно отчету, Екатеринбург едва ли не самый безопасный город в России. Так, общее количество зарегистрированных преступлений в 2018 году составило 18 434, тогда как пять лет назад цифра составляла 22 859. Сократилось количество зарегистрированных разбойных нападений, краж, грабежей, преступлений против личности, угонов автотранспорта. Количество раскрытых преступлений увеличилось и составило 8471, достигнуты положительные результаты по профилактике преступности.



Особое внимание уделялось проведению мероприятий по противодействию преступлениям экономической и коррупционной направленности. Пресечено 154 коррупционных преступления, 940 преступлений в сфере экономической деятельности. По линии противодействия взяточничеству сотрудниками гарнизона полиции Екатеринбурга пресечено 42 преступления по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)



Согласно отчету, существенная положительная динамика отмечается по линии противодействия незаконному обороту наркотиков, выявлено 1854 факта незаконного сбыта наркотиков (рост 26,7%). Из незаконного оборота изъято более 162 килограмм наркотиков (рост на 233%).



Озвученные цифры вызвали шквал критики со стороны прокурора Светланы Кузнецовой. По ее словам, проверка прокуратуры выявила 2 578 преступлений, в результате которых пострадали граждане, а полицейские отказались возбуждать по ним уголовные дела.



«Бывает, прокуроры по 5-6 раз отменяют незаконное постановление об отказе», - подчеркнула она.



Также Светлана Кузнецова обратила внимание на бессистемность в борьбе правоохранителей с оборотом наркотиков. Данная тема особенно актуально после того, как 22 февраля оперативниками УФСБ по подозрению в «крышевании» наркоторговцев были задержаны трое сотрудников полиции Екатеринбурга, которые служили в подразделении по контролю за оборотом наркотиков. Им вменяется получение взятки в особо крупном размере.



Депутат Константин Киселев даже отметил, что в отчет начальника УВД необходимо впредь включать количество правонарушений со стороны сотрудников полиции, и данная статистика была бы весьма впечатляющей. Только за прошлый год сотрудниками спецслужб было задержано трое сотрудников городского ОЭБиПК, включая руководителя отдела Эдуарда Воронина. Кроме этого, возбуждались уголовные дела в отношении участковых уполномоченных.



Другой народный избранник, Александр Колесников, заявил, что очень плохо построена работа службы участковых, предложив больше внимания обращать на уличную преступность.



К счастью для полковника, в этот раз депутаты обошли стороной тему незаконной уличной торговли, которая, несмотря на предпринимаемые усилия, продолжает процветать.