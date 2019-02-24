В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший директор МУП «Золушка»

14:53 | 26.02.2019

фото: vostok.today

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение и направила в Ленинский суд Екатеринбурга уголовное дело по обвинению бывшего директора ЕМУП «Школьно-базовая столовая «Золушка» Дениса Мардарьева в злоупотреблении должностными полномочиями и халатности.



Напомним, что МУП «Золушка» поставляет продукты в муниципальные образовательные учреждения города. После нескольких случаев массового отравления школьников в деятельности предприятия выявили множество нарушений, в том числе при заключении контрактов на поставку продуктов питания.



Так, по версии следствия, в период с ноября по декабрь 2013 года директор предприятия при поставках хлебобулочных изделий договорился с поставщиком, что часть денег будет передаваться главному бухгалтеру. Эти деньги тратились на зарплату сотрудников «Золушки», работавших без трудового договора.



«Всего в период с января 2014 года по декабрь 2017 года главный бухгалтер по указанию директора ЕМУП «Золушка» получила от предпринимателя денежные средства в размере свыше 2,2 млн. рублей», - отмечают в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Кроме того, обвиняемый небрежно выполнял план закупок, что привело к необоснованным расходам на общую сумму более 4,6 млн рублей.



«В частности, с расчетного счета ЕМУП «Золушка» перечислена плата за поставленную замороженную говядину «Юбилейная» по договору от 31.12.2016 в размере свыше 6,4 млн. рублей, несмотря на то, что по Плану закупок данный товар надлежало купить за сумму свыше 5,7 млн. рублей, то есть на 641 тыс. рублей дешевле», - говорится в сообщении.



По закону бывшему руководителю МУП «Золушка» грозит до четырех лет лишения свободы, а также штраф или обязательные работы. Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области, добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.