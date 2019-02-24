Мэрия Екатеринбурга: автобусы 57 и 57А полностью заменят маршрут 024

14:28 | 26.02.2019

Администрация Екатеринбурга решила не возвращать маршрутку 024. Вместо этого автобусы 57А и 57 полностью продублируют убранный маршрут. Изменения вступят в силу в марте.



Как сообщает пресс-служба городской мэрии, интервал движения автобусов 57 и 57А составит 15 минут, а на участках, где маршруты пересекаются – 7 минут.



«Пока предполагается, что маршрут 57А со 2-ой Новосибирской улицы будет следовать по улицам Окружной – Селькоровской – Титова – 8 Марта – Бориса Ельцина – Челюскинцев (через Макаровский мост) – Стрелочников, далее по своему обычному маршруту, но до ДМБ №9. Маршрут 57 будет идти с остановки «Елизавет» по улицам Титова – 8 Марта – проспекту Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова и далее на Стрелочников», – рассказал начальник отдела организации транспортного обслуживания Николай Вахлов.



Напомним, что маршрут 024 отменили с января: закончился контракт с перевозчиком. Когда жители выразили недовольство, мэрия ввела изменения в маршруты других автобусов, чтобы они дублировали часть маршрута 024, но оказалось, что теперь жителям приходится переплачивать за пересадки, также екатеринбуржцы жалуются на большие интервалы и неудобное расположение остановок.