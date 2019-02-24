Кольцовская таможня приняла первую партию цветов к 8 Марта

14:19 | 26.02.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Спецрейс из Нидерландов с 74 тоннами цветов на борту прибыл сегодня, 26 февраля, на таможенный пост Аэропорт Кольцово (грузовой). Это только первая партия, всего Кольцовские таможенники ожидают поступления 250 тонн праздничного груза.



Обычно в Екатеринбург дважды в неделю прилетают самолеты с цветами. К празднику организовано три внеочередных рейса из Нидерландов. На борту в основном розы, герберы, тюльпаны и горшечные растения, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«В Нидерландах формируют груз для отправки в Россию. А сами цветы выращены в Кении, Италии, Германии, всего около 15 стран. Конечно, 250 тонн цветов, что мы ожидаем в ближайшую неделю, даже для Екатеринбурга не хватит. Большие грузы везут, например, из Москвы автотранспортом. Но чем короче путь цветов от поставщика до прилавка, тем они красивее. Мы стараемся не задерживать», – говорит заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой) Владимир Никитин.