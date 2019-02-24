Свердловские судебные приставы отчитались о работе за 2018 год

13:58 | 26.02.2019

фото: allnewsplus.ru

И.о. руководителя УФССП России по Свердловской области – главного судебного пристава Свердловской области Альбина Сухорукова в ходе пресс-конференции рассказала об итогах работы ведомства за 2018 год.



В прошлом году на исполнении УФССП находилось 2 миллиона 610 тысяч исполнительных производств. Общая сумма долга по ним составила почти 294 млрд рублей. По количеству лидируют штрафы – 35 %, налоги – 14% и кредиты – 13 %. В результате предпринятых судебными приставами мер удалось взыскать более 19 млрд рублей.



Так, по административным штрафам с должников взыскано более 763 млн рублей (из них более 427 млн – по штрафам ГИБДД), с работодателей в пользу работников – задолженность по заработной плате на общую сумму более 484 млн рублей, с алиментщиков – более 209 млн рублей, по долгам ЖКХ – 959 млн рублей. У должников в 2018 году арестовали имущество более чем на 8,5 млрд рублей. Свыше 156 тысяч человек, имеющих долги на общую сумму 70 млрд, были ограничены в выезде за границу (сейчас эта мера действует в отношении 97 тысяч жителей Свердловской области).



Кроме того, свердловские приставы выдворили за пределы России 2 187 иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство.



Отметим также, что в прошлом году приставы привлекли к ответственности 47 коллекторских агентств. Жители жаловались на частые звонки и угрозы. Общая сумма штрафов составила 2 млн 455 тысяч рублей.