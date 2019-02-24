Депутаты не одобрили вопросы для референдума по «храму-на-драме»

13:22 | 26.02.2019

фото: проектная документация

Депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня, 26 февраля, на очередном заседании обсудили вопрос проведения общегородского референдума по строительству храма Святой Екатерины у Театра драмы. В итоге большинство депутатов не одобрили вопросы, которые инициативная группа предлагает вынести на референдум. Так, один из вопросов предполагал запрет на капитальное строительство во всех парках и скверах города, что, по мнению экспертов, противоречит законодательству.



В ближайшее время дума передаст документы в горизбирком, который должен будет отказать инициативной группе в проведении референдума. Отметим, что инициативная группа может снова подать документы, изменив формулировки вопросов.



Активисты предлагали задать жителям следующие вопросы:



1. Поддерживаете ли Вы запрет на строительство объектов капитального строительства в сквере на территории Октябрьской (Театральной) площади в границах улиц Бориса Ельцина- продолжения улицы Боевых дружин- Набережной рабочей молодежи- Октябрьской площади в Екатеринбурге?



2. Поддерживаете ли Вы запрет на капитальное строительство в парках и скверах на территории города Екатеринбурга Свердловской области?



Храм Святой Екатерины планируют построить к 300-летию города. Ранее дума и мэр города приняли поправки в правила землепользования и застройки, разрешающие строительство храма. Возведение должно начаться в этом году. Противники выступают против вырубки деревьев, считая, что в центре города и так мало мест для прогулок.