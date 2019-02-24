В Екатеринбурге женщину будут судить за уклонение от уплаты налогов на 18 млн рублей

12:55 | 26.02.2019

фото: newstracker.ru

В Екатеринбурге перед судом предстанет 38-летняя женщина – бывший директор одной из коммерческих организаций. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Название организации не уточняется.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, за период с 2011 по 2013 годы женщина, являясь директором коммерческой организации, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму порядка 18 млн рублей.



Отметим, что за указанное преступление законом предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы.