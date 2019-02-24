Новости дня
12:55 | 26.02.2019
фото: newstracker.ru
В Екатеринбурге женщину будут судить за уклонение от уплаты налогов на 18 млн рублей
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, за период с 2011 по 2013 годы женщина, являясь директором коммерческой организации, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму порядка 18 млн рублей.
Отметим, что за указанное преступление законом предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:05 | 26.02.2019
В 2020 году отремонтируют приемное отделение самой крупной больницы Прикамья по оказанию экстренной помощи
17:55 | 26.02.2019
Екатеринбургский депутат заявил, что «педофилы — не маньяки»
17:30 | 26.02.2019
Парк культуры и отдыха им. Бондина стал лидером голосования по программе благоустройства в Нижнем Тагиле
17:11 | 26.02.2019
В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты на одном из предприятий
16:51 | 26.02.2019
На проспекте Орджоникидзе восстановят старый фонтан
16:40 | 26.02.2019
Губернатор Прикамья начал серию встреч с главами объединенных территорий
16:19 | 26.02.2019
В Екатеринбурге разыскивается без вести пропавшая 14-летняя школьница
15:45 | 26.02.2019
Пермский аэропорт в январе увеличил пассажиропоток на 9,3%
15:19 | 26.02.2019
Подготовка к весеннему половодью в Прикамье завершится к апрелю
15:18 | 26.02.2019
Евгений Куйвашев потребовал проработать «узкие места» «мусорной реформы»
15:15 | 26.02.2019
Парламент Зауралья одобрил создание зеленого щита вокруг Кургана
14:53 | 26.02.2019
В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший директор МУП «Золушка»
14:46 | 26.02.2019
Жителю Щучья придется выплатить 4 млн рублей за порчу памятника природы — озера Горькое-Виктория
14:33 | 26.02.2019
Жителю Кургана грозит пожизненное за жестокое убийство прохожего
14:28 | 26.02.2019
Мэрия Екатеринбурга: автобусы 57 и 57А полностью заменят маршрут 024
14:19 | 26.02.2019
Кольцовская таможня приняла первую партию цветов к 8 Марта
14:06 | 26.02.2019
В Зауралье введут централизованную модель организации питания для школьников и студентов
13:58 | 26.02.2019
Свердловские судебные приставы отчитались о работе за 2018 год
13:22 | 26.02.2019
Депутаты не одобрили вопросы для референдума по «храму-на-драме»
13:01 | 26.02.2019
Прикамский лыжник завоевал «серебро» на чемпионате мира
12:55 | 26.02.2019
В Екатеринбурге женщину будут судить за уклонение от уплаты налогов на 18 млн рублей
12:49 | 26.02.2019
В Прикамье 400 учеников начальной школы обучат программированию
12:43 | 26.02.2019
Крышу администрации Екатеринбурга почистили от снега после инцидента с пенсионеркой
12:37 | 26.02.2019
Здесь будет арт-объект: «Стенограффия» ищет поверхности для творчества в Екатеринбурге
12:21 | 26.02.2019
Снежные полигоны Перми приняли рекордное количество снега – около 718 тысяч кубометров
12:08 | 26.02.2019
Екатеринбурженка получит компенсацию за травму в ЦПКиО
11:35 | 26.02.2019
Свердловская полиция получила спецтехнику для борьбы со скиммерами, кодграбберами и прочими «шпионскими штучками»