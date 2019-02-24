Крышу администрации Екатеринбурга почистили от снега после инцидента с пенсионеркой

12:43 | 26.02.2019

Администрация Екатеринбурга отреагировала на инцидент с падением глыбы льда со здания администрации города на 69-летнюю пенсионерку. Как сообщили veved.ru очевидцы, в ночь с 25 на 26 февраля рабочие почистили крышу здания от снега со стороны улицы 8 Марта, где и пострадала женщина. Впоследствии сброшенный на тротуар снег вывезла техника. Работы проводились в период с 02:00 до 04:00.







Напомним, что в субботу, 23 февраля на 69-летнюю женщину упала глыба льда со здания администрации Екатеринбурга. У женщины рассечено лицо и ушиблена грудь.



Доследственную проверку по данному факту проводят в полиции. Территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче материала проверки в органы СК России для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения на предмет возможного наличия признаков ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).



Администрация Екатеринбурга уже пообещала компенсировать ущерб пенсионерке, если подтвердится информация о том, что в падении ледяной глыбы виноват подрядчик, чистящий крышу мэрии. Пока там утверждают, что все проверили, но льда на крыше не нашли.