Новости дня
12:43 | 26.02.2019
Крышу администрации Екатеринбурга почистили от снега после инцидента с пенсионеркой
Напомним, что в субботу, 23 февраля на 69-летнюю женщину упала глыба льда со здания администрации Екатеринбурга. У женщины рассечено лицо и ушиблена грудь.
Доследственную проверку по данному факту проводят в полиции. Территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче материала проверки в органы СК России для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения на предмет возможного наличия признаков ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
Администрация Екатеринбурга уже пообещала компенсировать ущерб пенсионерке, если подтвердится информация о том, что в падении ледяной глыбы виноват подрядчик, чистящий крышу мэрии. Пока там утверждают, что все проверили, но льда на крыше не нашли.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:05 | 26.02.2019
В 2020 году отремонтируют приемное отделение самой крупной больницы Прикамья по оказанию экстренной помощи
17:55 | 26.02.2019
Екатеринбургский депутат заявил, что «педофилы — не маньяки»
17:30 | 26.02.2019
Парк культуры и отдыха им. Бондина стал лидером голосования по программе благоустройства в Нижнем Тагиле
17:11 | 26.02.2019
В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты на одном из предприятий
16:51 | 26.02.2019
На проспекте Орджоникидзе восстановят старый фонтан
16:40 | 26.02.2019
Губернатор Прикамья начал серию встреч с главами объединенных территорий
16:19 | 26.02.2019
В Екатеринбурге разыскивается без вести пропавшая 14-летняя школьница
15:45 | 26.02.2019
Пермский аэропорт в январе увеличил пассажиропоток на 9,3%
15:19 | 26.02.2019
Подготовка к весеннему половодью в Прикамье завершится к апрелю
15:18 | 26.02.2019
Евгений Куйвашев потребовал проработать «узкие места» «мусорной реформы»
15:15 | 26.02.2019
Парламент Зауралья одобрил создание зеленого щита вокруг Кургана
14:53 | 26.02.2019
В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший директор МУП «Золушка»
14:46 | 26.02.2019
Жителю Щучья придется выплатить 4 млн рублей за порчу памятника природы — озера Горькое-Виктория
14:33 | 26.02.2019
Жителю Кургана грозит пожизненное за жестокое убийство прохожего
14:28 | 26.02.2019
Мэрия Екатеринбурга: автобусы 57 и 57А полностью заменят маршрут 024
14:19 | 26.02.2019
Кольцовская таможня приняла первую партию цветов к 8 Марта
14:06 | 26.02.2019
В Зауралье введут централизованную модель организации питания для школьников и студентов
13:58 | 26.02.2019
Свердловские судебные приставы отчитались о работе за 2018 год
13:22 | 26.02.2019
Депутаты не одобрили вопросы для референдума по «храму-на-драме»
13:01 | 26.02.2019
Прикамский лыжник завоевал «серебро» на чемпионате мира
12:55 | 26.02.2019
В Екатеринбурге женщину будут судить за уклонение от уплаты налогов на 18 млн рублей
12:49 | 26.02.2019
В Прикамье 400 учеников начальной школы обучат программированию
12:43 | 26.02.2019
Крышу администрации Екатеринбурга почистили от снега после инцидента с пенсионеркой
12:37 | 26.02.2019
Здесь будет арт-объект: «Стенограффия» ищет поверхности для творчества в Екатеринбурге
12:21 | 26.02.2019
Снежные полигоны Перми приняли рекордное количество снега – около 718 тысяч кубометров
12:08 | 26.02.2019
Екатеринбурженка получит компенсацию за травму в ЦПКиО
11:35 | 26.02.2019
Свердловская полиция получила спецтехнику для борьбы со скиммерами, кодграбберами и прочими «шпионскими штучками»