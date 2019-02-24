Здесь будет арт-объект: «Стенограффия» ищет поверхности для творчества в Екатеринбурге

12:37 | 26.02.2019

фото: группа фестиваля во «ВКонтакте»

Организаторы самого масштабного российского фестиваля уличного искусства «Стенограффия» ищут в Екатеринбурге поверхности для творчества: жителей просят присылать свои предложения.



«Команда организаторов ищет глухие торцы пятиэтажек, различные технические будки и другие индустриальные постройки, которые художники могут превратить в арт-объекты в городах проведения фестиваля – Екатеринбурге, Омске, Томске, Оренбурге, Ханты-Мансийске, Ноябрьске и Муравленко, Новом Порту и Мысе Каменном», - говорится в сообщении.



Отмечается, что предлагаемые горожанами поверхности должны иметь свободный доступ и находится в зоне видимости жителей. Добавим, что принять участие в фестивале не смогут архитектурные памятники и объекты культурного наследия.



Присылать заявки: фотографии, адреса и небольшое описание объектов, а также свои контакты, следует на почту hello@stenograffia.ru с пометкой «Биржа поверхностей».