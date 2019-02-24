В сквере на драме будет не только храм? Архитектурное бюро ARCHOFORM опубликовало проект строительства небоскрёба на Октябрьской площади

Архитектурное бюро Екатеринбурга ARCHINFORM, создателем которого является бывший главный архитектор уральской столицы Тимур Абдуллаев, опубликовало проект строительства небоскрёба на Октябрьской площади. Согласно проекту, новый жилой комплекс разместится всего в нескольких метрах от храма-на-драме. Причём, как ни странно, самого храма даже на дальнем плане проекта нет.Итак, 30-этажный небоскрёб архитектурное бюро ARCHIFORM планирует построить на месте недостроенного здания Делового центра внешнеэкономической деятельности. А его несколько лет назад купила компания, принадлежащая гендиректору УГМК Андрею Козицыну.«Это будет уникальный объект, как с точки зрения архитектурного, так и с точки зрения инженерного решения. Мы изначально думали над созданием образа, который бы воспринимался динамично с разных сторон, чтобы в процессе кругового обзора здание все время раскрывалось новыми гранями», — рассказал Тимур Абдуллаев.Он также уточнил, что при разработке проекта архитекторы уделили внимание и благоустройству прилегающей территории, разработав даже концепцию реконструкции Октябрьской площади. Правда, остаётся неизвестным, знали ли архитекторы, когда составляли чертежи, о том, что город уже подписывает документы о передаче земли под сквером на Октябрьской площади во владение региональной РПЦ. Мы только можем догадываться, что, вероятно, не знали, потому как ни на одном чертеже многофункционального небоскрёба нет собора Святой Екатерины.Отметим, что на данный момент все бумаги о строительстве храма на месте сквера подписаны.