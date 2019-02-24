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22:26 | 25.02.2019
Фото: facenews.in.ua
Ельцин-центр высказался о смерти одного из основателей НТВ Игоря Малашенко
«Игорь Малашенко был одним из самых ярких медиаменеджеров постсоветской России», - говорится в тексте.
В пресс-службе организации напомнили, что в феврале 2016 года Малашенко провёл авторскую экскурсию по музею первого президента РФ в Екатеринбурге, рассказав посетителям, как в 1990-е годы журналисты работали без цензуры и партийно-государственного руководства, а также как выстраивались отношения между владельцами частных телекомпаний и корреспондентами.
О смерти Игоря Малашенко стало известно сегодня. Ему было 64 года.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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