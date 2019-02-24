Ельцин-центр высказался о смерти одного из основателей НТВ Игоря Малашенко

22:26 | 25.02.2019

Фото: facenews.in.ua

Президентский центр Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге выразил соболезнования в связи со смертью одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, назвав его ярким медиаменеджером. Соответствующее сообщение разместили на сайте Ельцин-центра.



«Игорь Малашенко был одним из самых ярких медиаменеджеров постсоветской России», - говорится в тексте.



В пресс-службе организации напомнили, что в феврале 2016 года Малашенко провёл авторскую экскурсию по музею первого президента РФ в Екатеринбурге, рассказав посетителям, как в 1990-е годы журналисты работали без цензуры и партийно-государственного руководства, а также как выстраивались отношения между владельцами частных телекомпаний и корреспондентами.



О смерти Игоря Малашенко стало известно сегодня. Ему было 64 года.