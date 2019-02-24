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21:58 | 25.02.2019
Фото: Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге будут судить смельчака, который спас троих детей из пожара
Причиной уголовного дела стал конфликт Аванесяна с земляком и дальним родственником. Судя по рассказу подсудимого, живут они с пострадавшим вместе, и тому не нравится, что Аванесян иногда устраивает шумные застолья.
«Мы с ним делим дом, и у нас очень плохие отношения: он все время в суд подает, кляузы строчит», — рассказывает Аванесян.
В начале сентября, например, у него родилась дочка, но из-за родовых травм попала в реанимацию. После выписки девочки домой Геворг устроил пышное застолье по поводу выздоровления новорожденной, размах которого пришёлся не по вкусу его родственнику.
«Ребята ждали меня дома, я уже поворачивал к калитке, а он с женой встречает, матерится (это даже на видео есть) и из баллончика брызгает в меня. У него колеса проткнули, он думал, что это я, и хотел мне предъявить. Я кирпич нашел и махнул через плечо — попугать хотел. А потом мой друг его догнал, поймал и начал пинать. Я между ног тихонько ударил, в нижнюю часть спины. Можно сказать — только прикоснулся», – объясняет причину ставшей судебным прецедентом ссоры Аванесян.
Пострадавший написал на обидчиков заявление.
«Сперва этих ребят поймали, потом поехали за мной — я сказал, что сам приду, и приехал в райотдел. 9 сентября меня закрыли и потом только из суда выпустили».
Наши коллеги из URA.RU передают, что суд по делу Аванесяна назначен на 26 февраля в 15:30. Но на момент публикации соответствующей информации на сайте Ленинского райсуда не было.
Напомним, 26 января в частном доме в Цыганском посёлке случился пожар, в котором могли бы погибнуть трое детей, оставленные родителями. Им на помощь пришёл проезжавший мимо Аванесян. В благодарность за подвиг с риском для жизни спасатели вручили кавказцу огнетушитель.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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