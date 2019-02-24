В Екатеринбурге будут судить смельчака, который спас троих детей из пожара

21:58 | 25.02.2019

Фото: Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбуржец Геворг Аванесян, который ровно месяц назад – 26 января – спас троих детей из горящего дома в Цыганском посёлке, рискует получить тюремный срок. Анонс судебного заседания опубликовал сайт Ленинского районного суда. Вместе с другом Аванесян будет отвечать перед законом по части 3 статьи 111 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью. Детский спасатель может получить до 12 лет лишения свободы.



Причиной уголовного дела стал конфликт Аванесяна с земляком и дальним родственником. Судя по рассказу подсудимого, живут они с пострадавшим вместе, и тому не нравится, что Аванесян иногда устраивает шумные застолья.



«Мы с ним делим дом, и у нас очень плохие отношения: он все время в суд подает, кляузы строчит», — рассказывает Аванесян.

В начале сентября, например, у него родилась дочка, но из-за родовых травм попала в реанимацию. После выписки девочки домой Геворг устроил пышное застолье по поводу выздоровления новорожденной, размах которого пришёлся не по вкусу его родственнику.



«Ребята ждали меня дома, я уже поворачивал к калитке, а он с женой встречает, матерится (это даже на видео есть) и из баллончика брызгает в меня. У него колеса проткнули, он думал, что это я, и хотел мне предъявить. Я кирпич нашел и махнул через плечо — попугать хотел. А потом мой друг его догнал, поймал и начал пинать. Я между ног тихонько ударил, в нижнюю часть спины. Можно сказать — только прикоснулся», – объясняет причину ставшей судебным прецедентом ссоры Аванесян.



Пострадавший написал на обидчиков заявление.



«Сперва этих ребят поймали, потом поехали за мной — я сказал, что сам приду, и приехал в райотдел. 9 сентября меня закрыли и потом только из суда выпустили».



Наши коллеги из URA.RU передают, что суд по делу Аванесяна назначен на 26 февраля в 15:30. Но на момент публикации соответствующей информации на сайте Ленинского райсуда не было.



Напомним, 26 января в частном доме в Цыганском посёлке случился пожар, в котором могли бы погибнуть трое детей, оставленные родителями. Им на помощь пришёл проезжавший мимо Аванесян. В благодарность за подвиг с риском для жизни спасатели вручили кавказцу огнетушитель.