В Екатеринбурге умерла художница, которая пыталась собрать деньги на лечение от рака продажей своих картин

В Екатеринбурге после почти года борьбы с раком скончалась художница, преподаватель Архитектурного и Гуманитарного университетов Анна Шаломова. Женщина продавала свои картины, чтобы пройти дорогостоящее лечение от рака. Мать двоих детей умерла этой ночью.У Анны остались двое мальчиков. О страшном диагнозе она узнала сразу после рождения второго ребенка.«На последних сроках беременности я много ходила по врачам, помимо основного наблюдения в женской консультации. Меня беспокоили боли в животе. Никто из врачей ничего не заметил. Уже через неделю после рождения сына я сама пошла в платную клинику на диагностику. Там обнаружили опухоль. Через месяц мне сделали операцию. На ней выяснилось, что опухоль неоперабельна», — рассказывала Анна в мае.По словам Артёма Шаломова, – мужа художницы – Анна прошла 11 курсов химиотерапии, но опухоль только выросла.«Подкосил абсцесс, который месяц не могли обнаружить (пока его наружу не прорвало), и в этот месяц температура была каждый день 40 градусов», — рассказал он.Простятся с Анной в эту среду, 27 февраля.