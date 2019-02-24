Владимир Путин наградил свердловского губернатора орденом Александра Невского

18:27 | 25.02.2019

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева орденом Александра Невского. Об этом было объявлено сегодня, 25 февраля, полпредом главы государства в УрФО Николаем Цукановым во время торжественных мероприятий в честь 85-летия Свердловской области.



Орден Александра Невского — государственная награда Российской Федерации. Был учрежден Екатериной I в 1725 году как орден Святого Александра Невского, им награждали военных и гражданских лиц. Орден Александра Невского могут получить граждане, занимающие должности на государственной службе. Его вручают за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, высокие результаты работы и личные достижения в различных отраслях экономики, науки, образования и иной общественно полезной деятельности.