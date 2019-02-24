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18:27 | 25.02.2019

Владимир Путин наградил свердловского губернатора орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева орденом Александра Невского. Об этом было объявлено сегодня, 25 февраля, полпредом главы государства в УрФО Николаем Цукановым во время торжественных мероприятий в честь 85-летия Свердловской области.

Орден Александра Невского — государственная награда Российской Федерации. Был учрежден Екатериной I в 1725 году как орден Святого Александра Невского, им награждали военных и гражданских лиц. Орден Александра Невского могут получить граждане, занимающие должности на государственной службе. Его вручают за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, высокие результаты работы и личные достижения в различных отраслях экономики, науки, образования и иной общественно полезной деятельности.

© «Вечерние Ведомости»

 


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