С жителей свердловского села Филькино, куда не может добраться мусоровоз, требуют плату за вывоз отходов

17:45 | 25.02.2019

Проход по льду реки закрыт, фото: Анастасия Пристав / «Глобус»

Жителям правобережной части села Филькино Серовского городского округа, оставшимся без связи с цивилизацией из-за разрушения единственного моста, пришли квитанции за вывоз мусора. При этом мусоровоз, естественно, не может добраться до села, а людей просят деньги платить, а мусор самим носить в соседний поселок Медянкино.



О ситуации рассказал депутат Госдумы Дмитрий Ионин: «В конце января в Филькино приехал замглавы города Вячеслав Семаков. Люди задали ему логичный вопрос: если к деревне больше нет дороги (!), то как будут вывозить мусор, платежки за который людям уже выставили? Со слов жителей, высокопоставленный чиновник предложил им... относить мусор по зимнику в соседний поселок Медянкино. А уже там, когда-нибудь, поставят контейнеры, за вывоз мусора из которых люди уже должны заплатить! Хотя это другой поселок и идти до него нужно приличное расстояние. Впрочем, возмущенным жителям сказали, что они могут ничего никуда и не уносить, а... просто платить и ничего не делать!»



В правобережной части села Филькино сейчас живет несколько семей, в том числе и многодетные. Когда рухнул мост через реку, администрация не стала строить новый, а проложила зимник, ведущий в поселок Медянкино, напоминает издание «Глобус».