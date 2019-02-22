В екатеринбургском техникуме у одного из кадетов выявили туберкулез

17:24 | 25.02.2019

В екатеринбургском техникуме «Рифей» выявлен факт заболевания туберкулезом среди кадетов. Об этом veved.ru стало известно из источников в преподавательском составе учебного заведения. Совпадение или нет, но сегодня 25 февраля, в «Рифее» были замечены представители прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга и территориального отдела Роспотребнадзора.



Заместитель директора по учебно-воспитательной работе техникума Константин Бурыкин (по данным издания, на период отпуска директора находится в статусе и.о. руководителя) отказался отвечать на вопрос корреспондента veved.ru об инциденте, предложив лично приехать в учебное заведение, чтобы он мог удостовериться, что ему звонят именно журналисты.