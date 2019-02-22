За четыре дня в Екатеринбурге поймали 57 нетрезвых водителей

17:04 | 25.02.2019

фото: m.sputnik-abkhazia.info

За 21-24 февраля сотрудники ГИБДД Екатеринбурга задержали 57 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Двое из них сели за руль пьяными повторно – им грозит уголовная ответственность. Также 16 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а 19 вообще не имели прав на вождение.



Напомним, что в уральской столице проходили рейды «Безопасная дорога»: сотрудники ГИБДД ловили нетрезвых водителей во всех районах города.



В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за четыре дня в уральской столице произошло пять ДТП с участием пьяных водителей. В этих авариях, к счастью, никто не погиб, но двое человек получили травмы.