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16:37 | 25.02.2019
фото: vot69.ru
В Свердловской области выявлено 43 случая незаконной охоты на диких копытных животных
Так, в декабре на Пермском тракте задержали жителя Первоуральска, в его автомобиле нашли туши самца и самки лося. Ущерб составил 640 тысяч рублей.
Чтобы бороться с браконьерством, департамент объединит усилия с органами внутренних дел и Госавтоинспекцией.
«В некоторых случаях для установления виновных лиц необходимо провести длительное расследование, но в рамках межведомственного взаимодействия браконьеров также удается задерживать с неоспоримыми вещественными доказательствами в лесу и на дороге», - отметил директор департамента Александр Кузнецов.
© «Вечерние Ведомости»
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