16:37 | 25.02.2019

фото: vot69.ru

За период с декабря 2018 года по 20 февраля 2019 года в Свердловской области выявлено 43 случая незаконной охоты на диких копытных животных, сообщили в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная охота».



Так, в декабре на Пермском тракте задержали жителя Первоуральска, в его автомобиле нашли туши самца и самки лося. Ущерб составил 640 тысяч рублей.



Чтобы бороться с браконьерством, департамент объединит усилия с органами внутренних дел и Госавтоинспекцией.



«В некоторых случаях для установления виновных лиц необходимо провести длительное расследование, но в рамках межведомственного взаимодействия браконьеров также удается задерживать с неоспоримыми вещественными доказательствами в лесу и на дороге», - отметил директор департамента Александр Кузнецов.