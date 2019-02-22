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16:26 | 25.02.2019
В Серове предстанут перед судом сотрудники «Уральской базы авиационной охраны лесов», обвиняемые в масштабной вырубке древесины
Уголовное дело любопытно тем, что один из подсудимых, Моисеенко С.Г. в период совершения преступления являлся начальником Серовского участка Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов», а второй – Лушников Н.А. мастером этого же участка. Отметим, что данное учреждение создано в целях мониторинга и тушения лесных пожаров в регионе (помимо прочего, сотрудники занимаются прочисткой и прокладкой просек, организуют патрулирование в лесах и пр.).
Согласно приговору Серовского районного суда от 10 декабря 2018 года, Моисеенко и Лушников признаны виновными и осуждены по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере с использованием своего служебного положения»).
По версии следствия, обвиняемые в период с 21 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года в лесном массиве Серовского участкового лесничества вырубили древесину на сумму почти 2,4 миллиона рублей. Кроме этого, Моисеенко ещё и организовал перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере на общую сумму 1,6 миллиона рублей (ч. 3 ст.191.1 УК РФ), но суд исключил это обвинение.
В судебном заседании Моисеенко С.Г. и Лушников Н.А. с предъявленным обвинением согласились, полностью признали вину, по их ходатайствам уголовное дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения. Они указали, что занимались незаконной рубкой древесины и её последующей реализацией ввиду необходимости ремонта техники, приобретения горюче-смазочных материалов, выплаты заработной платы работникам Серовского участка ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов».
Согласно решению Серовского районного суда, Моисеенко было назначено наказание виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года. По делу был разрешен гражданский иск, согласно которому с Моисеенко С.Г. и Лушникова Н.А. солидарно в пользу Российской Федерации взыскано 2,1 миллиона рублей.
Прокуратура решение Серовского райсуда обжаловала, посчитав приговор в отношении Моисеенко С.Г. несправедливым вследствие мягкости наказания и неправильным применением уголовного закона. В надзорном ведомстве считают, что Моисеенко должен понести наказание и по ч. 3 ст.191.1 УК РФ. В прокуратуре указывают, что преступления совершены Моисеенко С.Г. с использованием служебного положения, поскольку именно он подготовил документы для заключения необходимого для совершения преступлений договора купли-продажи лесных насаждений, подобрал бригаду для незаконной заготовки древесины, обеспечил рабочих инструментом и транспортными средствами, часть из которых принадлежала возглавляемому им учреждению.
В Свердловском областном суде посчитали, что нижестоящая инстанция существенно нарушила требования уголовно-процессуального закона в виде несоблюдения процедуры судопроизводства. Судебной коллегией принято решение об отмене приговора в полном объеме, с направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство. Подсудимые до вынесения нового приговора будут находиться под подпиской о невыезде.
© «Вечерние Ведомости»
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