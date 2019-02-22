Утром трое человек, в том числе 4-летний ребенок, пострадали в ДТП в Екатеринбурге

15:59 | 25.02.2019

фото: отделение пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга

Сегодня утром произошло ДТП на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге. По предварительной информации, автомобиль «Лада Приора», двигавшийся по улице Старых большевиков, выехал на перекресток на красный свет светофора. В результате «Лада» столкнулась с машиной «ВАЗ-2115», рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



В аварии пострадали трое человек: водитель и пассажир «Лады», а также 4-летний ребенок из автомобиля ВАЗ. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Сотрудники ГИБДД проводят расследование по факту ДТП.