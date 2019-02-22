Александр Высокинский поручил усилить процесс уборки снега

14:29 | 25.02.2019

фото: 123ru.net

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел совещание, в ходе которого заявил о необходимости усилить процесс уборки снега. Мэр хочет, чтобы к весне в городе было максимально чисто.



Напомним, что на прошлой неделе Екатеринбург получил новую уборочную технику: тракторы, фронтальные снегопогрузчики, грейдеры, самосвалы. Также Высокинский заявил о намерении мыть тротуары от фасадов зданий до проезжей части специальными мойками высокого давления. Для этого закуплено несколько автомобилей «Газель».



По нормативам основную часть города нужно убирать за две недели. Мэрия хочет сократить сроки до одной недели. Для этого покупается дополнительная техника, увеличивается штатное расписание и зарплата рабочих.