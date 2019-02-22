Проблемами водоснабжения в поселке Буланаш заинтересовалась прокуратура

14:09 | 25.02.2019

фото: ngnovoros.ru

Прокуратура проводит проверку в поселке Буланаш Артемовского района, где в этом месяце без воды остались более 500 человек.



Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, днем 20 февраля в поселке произошла коммунальная авария, в результате без холодного водоснабжения оказались шесть многоэтажных домов, в которых проживают 566 человек, в том числе 92 ребенка, и общеобразовательная школа, где из-за отключения воды прекратились занятия.



В течение нескольких дней жителям подвозили питьевую воду. Аварию устранили днем 23 февраля. Администрация Артемовского городского округа уже выделила из резервного фонда более 848 тысяч рублей на меры предупреждения чрезвычайных ситуаций.



«Причиной порыва на сети холодного водоснабжения пос. Буланаш является высокий процент износа инженерных сетей, а также локальные порывы сети холодного водоснабжения 16, 17 и 18 февраля 2019 года», - отмечают в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства при подготовке поселка к отопительному сезону.