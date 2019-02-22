Со здания администрации Екатеринбурга на женщину упала глыба льда. Полиция проводит проверку

13:42 | 25.02.2019

Фото: E1.RU

В Екатеринбурге полиция начала проверку информации СМИ о травмировании 69-летней женщины. По данным портала E1.RU, днем в субботу со здания городской администрации у перекрестка улицы 8 Марта и проспекта Ленина на нее упала глыба льда. Результат – рассечение на лице и ушиб груди. По словам дочери пострадавшей, ее матери помогли прохожие, женщину госпитализировали и оказали первую помощь.



Сама пострадавшая рассказала, что глыба, упавшая на нее, была «размером с тазик». Полиция зарегистрировала информацию о травмировании женщины.



«Информация об инциденте, изложенная в средствах массовой информации, зарегистрирована. Полиция проверит обстоятельства получении травмы пожилой женщиной», - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.