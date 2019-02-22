Утром в ДТП на улице 8 Марта пострадала 7-летняя девочка

13:23 | 25.02.2019

фото: отделение пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга

Сегодня утром произошло ДТП на улице 8 Марта в Екатеринбурге: по предварительной информации, в районе дома №210 женщина-водитель автомобиля Kia Rio не справилась с управлением, в результате машина въехала в столб освещения.



В аварии пострадала 7-летняя девочка, которая находилась на заднем сидении и была пристегнута штатным ремнем безопасности. Она получила сотрясение головного мозга и перелом костей таза. Ребенка госпитализировали. ГИБДД устанавливает все обстоятельства ДТП,