Департамент Росприроднадзора по УрФО провел внеплановую проверку на объектах «РУСАЛа»

12:58 | 25.02.2019

Сотрудники Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу с 4 по 18 февраля провели внеплановую документарную проверку в отношении АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий» по выполнению ранее выданных предписаний об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушении природоохранных требований. В ходе проведения проверки установлено, что ряд предписаний не выполнены, сообщает пресс-служба ведомства.



По факту выявленного нарушения возбуждено дело по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, подготовлены материалы дела об административном правонарушении для представления в судебные органы.