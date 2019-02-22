За долг в 400 тысяч рублей у екатеринбуржца арестовали Mercedes-Benz

12:22 | 25.02.2019

фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге у 35-летнего должника арестовали автомобиль, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Мужчина не вернул физическому лицу 414 тысяч рублей. Не помогло ограничение в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства, поэтому судебные приставы приняли решение арестовать машину екатеринбуржца - Mercedes-Benz 2014 года выпуска.



Сейчас машина находится на специализированной автостоянке. Если задолженность не будет погашена, автомобиль продадут на торгах.