Частный жилой дом и надворные постройки сгорели сегодня рано утром в Свердловской области

18:03 | 24.02.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 24 февраля, в Свердловской области в селе Берёзовка на улице Энгельса сгорели частный жилой дом и надворные постройки. Пожар распространился на площади 80 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте возгорания были задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава. Пожар удалось оперативно локализовать.



Информация о пострадавших не поступала.