Водителю вызвали скорую: в Екатеринбурге в иномарку влетел автобус с пассажирами

Вчера, 23 февраля, в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Бажова и Малышева автобус с пассажирами влетел в автомобиль «Mazda». Водителю иномарки потребовалась помощь врачей после сильного удара боковой подушки безопасности.Как утверждают очевидцы, автобус двигался на красный сигнал светофора, однако водитель общественного транспорта вину свою отрицает. Точные причины ДТП в настоящее время устанавливаются.В результате столкновения водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Оба транспорта получили повреждения. На месте аварии находился экипаж пожарных.