Екатеринбургский боец Петр Ян одержал победу над Джоном Додсоном на турнире UFC

16:36 | 24.02.2019

Фото: пресс-служба UFC Russia

Екатеринбургский боец легчайшего веса (до 61,2 кг) Петр Ян в рамках турнира UFC Fight Night 145 в Праге встретился с американцем Джоном Додсоном. Судьи единогласным решением отдали победу россиянину.



Во втором раунде Додсон отправил Яна в нокдаун, однако екатеринбурженец смог оправиться от сильного удала, подняться и продолжить бой в стойке.



26-летний Ян в UFC провёл четыре боя, при этом не допустив ни одного поражения. Всего на его счету 12 побед и одно поражение. У 34-летнего Додсона - 20 побед и 11 поражений.



Отметим, в UFС Ян одержал победу уже над японцем Таруто Ишихара, корейцем Джин Су Сон и бразильцем Дуглас Силва де Андраде.