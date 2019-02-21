В Екатеринбурге сгорел ангар по переработке вторсырья

15:57 | 24.02.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 24 февраля, в Екатеринбурге на улице Эстонская утром сгорели металлический ангар по переработке вторсырья и автомобиль «ВАЗ 2113». Огонь распространился на площади 80 квадратных метров.



На месте ЧП были задействованы две единицы техники и 11 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Пострадавших в результате происшествия нет. Разбор сгоревших конструкций уже завершён.