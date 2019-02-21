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15:57 | 24.02.2019
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге сгорел ангар по переработке вторсырья
На месте ЧП были задействованы две единицы техники и 11 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Пострадавших в результате происшествия нет. Разбор сгоревших конструкций уже завершён.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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