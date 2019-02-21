Новости дня
15:43 | 24.02.2019
Фото: срин видео
«Так охранники если быдло»: в Екатеринбурге охранник гипермаркета «О'кей» избил посетителей
Как пишут подписчики группы «Типичный Екатеринбург», мужчины зашли в гипермаркет и не найдя нужный им товар, решили выйти не через кассы, а через ворота входа, там их и остановила охрана. После короткой словесной перепалки началась драка, точнее избиение посетителей торгового центра.
Как сообщили представители ТРЦ «Радуга парк» порталу E1.RU, конфликт, переросший в драку, произошёл между охранниками гипермаркета «О'кей» и посетителями. Нейтрализовали ситуацию сотрудники собственной охраны «Радуга парка», в настоящее время проводится внутренняя проверка, после которой будет дана оценка действиям сотрудников ЧОП «Русь» работающим в гипермаркете.
«Произошел конфликт между сотрудниками, которые охраняют гипермаркет «О'кей», и покупателями, видимо, этого же гипермаркета. На видео заметно, что позже подбегают охранники в другой форме — это уже собственная охрана «Радуга парк», они разняли драку и нейтрализовали ситуацию. Сейчас проводится внутренняя проверка, начальник службы безопасности запрашивает всю информацию, будет дана оценка действиям сотрудников ЧОП «Русь», который обслуживает гипермаркет», — прокомментировала изданию директор по маркетингу ТРЦ «Радуга парк» Анастасия Полухина.
Очевидцы происшествия сообщили о произошедшем в полицию, сейчас по факту драки в торговом центре в УМВД по городу Екатеринбургу начата проверка.
«23 февраля в отдел полиции номер 8 поступило сообщение о конфликте между посетителями и охранником торгового центра. При этом никто из участников инцидента с заявлением в полицию не обращался. По данному факту будет проведена проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — прокомментировали инцидент в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Свою версию инцидента рассказали сотрудники гипермаркета «О'кей». По словам руководителя по связям с общественностью ГК «О'кей», охранник вступил в конфликт с двумя посетителями после того, как они попытались выйти из торгового зала через входные турникеты с товаром в пакете, мало того они первые напали на охранника, он лишь принял необходимые меры самообороны.
«Сотрудник охраны, действуя по инструкции, задержал их и попросил пройти через работающие кассы. Молодые люди начали оскорблять его и наносить побои, о чем свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения магазина. Далее охранник принял меры самообороны», – прокомментировала инцидент руководитель по связям с общественностью ГК «О'кей» Ирина Цеплинская, дополнив, что на распространенном в соцсетях видео записана только часть инцидента, и предоставила запись, на которой видно самое начало конфликта и драки.
Просмотрев это видео, становится очевидным, что неправы всё-таки посетители, именно они не выполнили вполне законное требование охранника, и первыми напали на него. И фраза про быдло, звучащая в первом видео, в большей степени относится к ним.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:03 | 24.02.2019
Частный жилой дом и надворные постройки сгорели сегодня рано утром в Свердловской области
16:00 | 24.02.2019
В Прикамье разыскивают похитителей детского питания
15:58 | 24.02.2019
Пермский лед становится опасным
15:57 | 24.02.2019
В Екатеринбурге сгорел ангар по переработке вторсырья
15:56 | 24.02.2019
В пермском Театре-Театре открылась уникальная сцена
15:43 | 24.02.2019
«Так охранники если быдло»: в Екатеринбурге охранник гипермаркета «О'кей» избил посетителей
14:35 | 24.02.2019
Доставили на вертолёте: годовалый ребёнок с ожогами поступил вчера в больницу Екатеринбурга
14:28 | 24.02.2019
В Нижнем Тагиле с поличным задержали группу потрошителей банкоматов
12:33 | 24.02.2019
Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Франсис Паре пропустит первый раунд плей-офф
11:51 | 24.02.2019
Фура влетела в патрульную машину и чуть не снесла сотрудника ГИБДД в Екатеринбурге
10:54 | 24.02.2019
Хотел уйти от столкновения, но сделал только хуже: три автомобиля пострадало в ДТП в Екатеринбурге
10:52 | 24.02.2019
В Екатеринбурге задержали трёх полицейских, причастных к крышеванию наркоторговцев. Возбуждено уголовное дело
09:53 | 24.02.2019
Снежное ралли на грунтовой трассе провели в субботу под Екатеринбургом
09:20 | 24.02.2019
Почти три десятка человек накануне ликвидировали пожар в частной бане в Екатеринбурге
20:59 | 23.02.2019
В Екатеринбурге стартовали недолгие дни Алексея Балабанова
17:24 | 23.02.2019
Двупалый ленивец Бой из Екатеринбургского зоопарка стал самцом года
15:59 | 23.02.2019
Начальнице управления образования Среднеуральска грозит увольнение: три года женщина скрывала своё имущество
15:12 | 23.02.2019
Свердловская прокуратура проверит, законно ли уральскую пенсионерку обязали заплатить 4 тысячи рублей за вывоз мусора
12:31 | 23.02.2019
Связист из Екатеринбурга попал в Книгу рекордов Вооружённых сил России
11:58 | 23.02.2019
За минувшие сутки в Екатеринбурге водители сбили сразу двоих детей: в обоих случаях водители заметили пешеходов слишком поздно
11:39 | 23.02.2019
Под Екатеринбургом с рельсов сошёл вагон с углём. Из-за ЧП на ж/д дороге поезда могут задерживаться
22:56 | 22.02.2019
«Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён»: Александр Высокинский рассказал, что входы в ЦПКиО поделят на возрастные категории от 20+ до 70+
21:58 | 22.02.2019
В Свердловской области просыпаются клещи: в пригороде Екатеринбурга клещ укусил беременную женщину
21:24 | 22.02.2019
Полиция Екатеринбурга пытается наказать журналиста за участие в несанкционированном митинге Навального 9 сентября
20:20 | 22.02.2019
В свердловском полицейском главке отличившимся сотрудникам вручили почётные грамоты МВД
18:36 | 22.02.2019
Губернатор: Ситуацию с домом с квартирами для детей-сирот в Добрянке допустили муниципальные власти
18:22 | 22.02.2019
В Тугулыме и Тавде назначены новые полицейские начальники
18:04 | 22.02.2019
В Перми пройдет интеллектуальная олимпиада для школьников