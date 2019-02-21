Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Франсис Паре пропустит первый раунд плей-офф

12:33 | 24.02.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Нападающий екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Франсис Паре из-за травмы пропустит весь первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, об этом сообщает пресс-служба уральской команды.



Канадский форвард забил 16 голов и осуществил 19 результативных передач в 58 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «+12».



В четвертьфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции «Автомобилист» сыграет с «Трактором». Первый матч состоится уже во вторник, 26 февраля, в Екатеринбурге.