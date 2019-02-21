Фура влетела в патрульную машину и чуть не снесла сотрудника ГИБДД в Екатеринбурге

11:51 | 24.02.2019

Фото: кадр из записи с камеры видеорегистратора

22 февраля в Екатеринбурге на Объездной дороге фура начала тормозить после того, как с поворота перед ней выехала легковушка. Из-за резкого торможения прицеп большегруза занесло, в результате чего он столкнулся с патрульной машиной. Сотрудники ГИБДД чудом уцелели.



Легковушка, помешавшая движению фуры, уцелела. Патрульная машина, как показывает запись с установленной в ней камеры видеорегистратора, в результате столкновения сильно пострадала.



Сотрудник ГИБДД, к счастью, среагировал очень быстро и отпрыгнул в сторону, только это его и спасло. Другие участники ДТП также не пострадали.



