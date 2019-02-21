Хотел уйти от столкновения, но сделал только хуже: три автомобиля пострадало в ДТП в Екатеринбурге

Сегодня, 24 февраля, в Екатеринбурге на улице Халтурина ночью произошло ДТП. Водитель ВАЗа, стараясь уйти от столкновения с Toyota, влетел в Datsun и Volvo.Водитель сообщает, что его подрезала Toyota, однако точные причины аварии ещё предстоит установить.По предварительным данным, ВАЗ двигался по левой стороне в то время, как Toyota начала перестраиваться перед ним. Чтобы избежать аварии, водитель ВАЗа уехал в левую сторону, где и стояли Datsun и Volvo.В результате столкновения пострадало три автомобиля. Водителя Datsun госпитализировали на машине скорой помощи. О состоянии его здоровья не сообщается.