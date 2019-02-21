Снежное ралли на грунтовой трассе провели в субботу под Екатеринбургом

Вчера, 23 февраля, в Берёзовском на грунтовой трассе состоялись гонки «Снежный винтаж». Среди участников были и дети: девочка 13-ти лет и мальчики 15-ти и 17-ти лет.К соревнованиям допускались даже гонщики, у которых нет водительских удостоверений, но есть юниорские спортивные лицензии. Обязательные условия участия детей - наличие расписки от родителей и их присутствие во время гонок.Трасса была заготовлена с минимальным количеством сложных поворотов, однако неудобства всё же возникли: из-за снегопада дорога получилась узкой. Некоторые участники вылетали с трассы и застревали в сугробах.Несколько сотен зрителей наблюдали за снежным ралли. Некоторые из них у трасс отдыхали с детьми и даже готовили шашлыки.