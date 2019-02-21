Почти три десятка человек накануне ликвидировали пожар в частной бане в Екатеринбурге

09:20 | 24.02.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Вчера, 23 февраля, в Екатеринбурге на улице Походная сгорела частная баня. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров и повредил перегородки, перекрытия, имущество и внутреннюю отделку помещения.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 26 человек личного состава и шесть единиц техники. Проливка и разбор сгоревших конструкций уже завершён.



Информации о пострадавших нет. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.