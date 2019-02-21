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20:59 | 23.02.2019
Фото: Colta.ru
В Екатеринбурге стартовали недолгие дни Алексея Балабанова
Сегодня, на открытии ретроспективы в «Ельцин-центре», показали, пожалуй, самую мрачную киноленту режиссёра «Груз 200». На презентацию прилетела актриса Агния Кузнецова, сыгравшая главную женскую роль. Кстати, именно эта картина стала дебютом юной актрисы.
«Очень рада, что пришли много молодых ребят. Это был мой дебют в кино, и встреча с легендарным для меня режиссером, у которого я мечтала сниматься с детства, потому что, когда вышел фильм "Брат", мы с моим двоюродным братом сидели в деревне, по нескольку раз смотрели этот фильм, и я смотрела и кричала: "Я буду сниматься у этого режиссера". И прошло девять лет, и получилось, что мы с ним встретились, и он [Балабанов] утвердил меня на главную женскую роль в этом фильме ["Груз 200"]», - делится воспоминаниями актриса.
Ретроспектива, приуроченная к 60-летию со дня рождения режиссера, продлится в «Ельцин Центре» до 25 февраля - дня, когда Балабанову исполнилось бы 60 лет. Планируется, что представлять другие киноленты также приедут продюсер Сергей Сельянов и актер Алексей Чадов, сыгравший главную роль в фильме «Война» Балабанова.
Балабанов скончался 18 мая 2013 года в возрасте 54 лет.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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20:59 | 23.02.2019
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