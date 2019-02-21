Заброшенную гостиницу «Мадрид» на Уралмаше превратят в «Дом Дружбы имени Мао»

18:27 | 23.02.2019

Фото: m.e1

Заброшенную гостиницу «Мадрид» на Уралмаше отдадут в пользование «Дома Дружбы имени Мао». В центре дружбы народов Китая разместятся музей, ресторан, гостиница и зал торжественных приёмов. Проект уже презентовали в Пекине, посольстве КНР в Москве и Генеральном консульстве Китая в Екатеринбурге. В администрации Орджоникидзевского района сообщили, что инициативу везде одобрили и поддержали.



Ранее помещение арендовала компания «Великий Шелковый путь», которая теперь восстанавливает объект культурного наследия. Сейчас арендаторы утверждают, что уже к августу будет готова научно-проектная документация, которую передадут на государственную экспертизу для утверждения.



Здание закончили строить 1937 году. Его проект разрабатывали архитекторы Виктор Безруков и Пётр Оранский, один из которых впоследствии стал главным архитектором Свердловска. Отметим, что Мао Цзэдун лично бывал в Орджоникидзевском районе во время однодневной остановки 20 февраля 1950 года. Руководитель коммунистической партии Китая знакомился с предприятиями города и интересовался Уралмашзаводом.