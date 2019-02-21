Двупалый ленивец Бой из Екатеринбургского зоопарка стал самцом года

17:24 | 23.02.2019

Фото: Пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке огласили результаты конкурса «Зоо-мистер». Целый год посетители и сотрудники зоопарка наблюдали за отцами среди животных и голосовали за самого, на их взгляд, заботливого. Конкурс провели специально ко Дню защитника Отечества. Лидером и обладателем титула «Зоо-мистер» стал двупалый ленивец Бой. Заботливый отец набрал 29% голосов.



«Никуда не торопится и всё успевает. Единственный преуспевающий папа-ленивец на всю страну. Вот уже пять лет радует стабильным размножением. В вопросах воспитания подрастающего поколения проявляет толерантность. Любит уединение и вкусно поесть», - описали характер Боя в зоопарке.



Второе место с небольшим отрывом занял самец птицы Турако по кличке Валет. Он набрал 27% голосов. Третье место присудили хладнокровному полосатому варану Леженцу (25 % голосов.