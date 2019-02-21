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15:59 | 23.02.2019
Начальнице управления образования Среднеуральска грозит увольнение: три года женщина скрывала своё имущество
В результате проверки, насколько точно Среднеуральские чиновники заполняют декларации о доходах и недвижимости, выяснилось, что чиновница на протяжении 3 лет скрывала информацию об имуществе. Так, по данным правоохранителей, в течение 2015, 2016 и 2017 годов Кулагина не указывала в отчёте о доходах информацию, что вот уже 20 лет – с 1999 года снимает квартиру в общежитии. Однако остаётся непонятным, почему Кулагину собираются привлечь к дисциплинарной ответственности и уволить с поста, если съёмная квартира не является собственностью чиновницы. Тем не менее, по результатам проверки в адрес исполняющего обязанности главы администрации Среднеуральска Алексея Костыгина городской прокурор вынес представление о привлечении начальника управления образования к дисциплинарной ответственности.
По данным Среднеуральских СМИ, в отношении Светланы Кулагиной проводится уже не первая проверка. В частности, в 2016 году стало известно, что глава Среднеуральска Борис Тарасов, ныне осуждённый за коррупционные преступления, предоставил Кулагиной служебную квартиру, которую впоследствии перевели в разряд муниципального жилья – чтобы приватизировать жильё и сделать его частной собственностью.
Таким образом, Светлану Кулагину грозятся уволить за декларирование недостоверных сведений об имуществе.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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