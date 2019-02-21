Новости дня
15:12 | 23.02.2019
Фото: news3day.ru
Свердловская прокуратура проверит, законно ли уральскую пенсионерку обязали заплатить 4 тысячи рублей за вывоз мусора
Дело в том, что 64-летняя Зоя Новосёлова живёт одна в частном доме в деревне Киселёво, откуда, по словам пострадавшей, коммунальные службы ни разу не вывозили мусор – избавление от отходов производилось за счёт населения деревни. Но в январе женщина получила квитанцию, согласно которой она одна всего за 30 дней вдвое превысила годовую норму утильсырья и «выработала» 5,4 кубометра мусора, за что ей начислили 3809 рублей 80 копеек. Кроме того, в счёте, по словам Зои Новосёловой, указан странный адрес: г. Тавда, ул. Без названия, дом 0.
По данному факту прокуратура начала проверку.
«Прокуратура проверит по сообщению СМИ законность и обоснованность начисления платы в таком размере за вывоз мусора. Однако необходимо отметить, что начисление платы по жилому помещению за вывоз отходов производится в зависимости от количества зарегистрированных в нем граждан. Если в квартире зарегистрированы несколько десятков человек, то взимание платы в таком размере будет обоснованным. Кроме того, поскольку пенсионерка заявляет, что фактически мусор не вывозился, прокуратура установит, как организован вывоз мусора в данном населенном пункте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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