Свердловская прокуратура проверит, законно ли уральскую пенсионерку обязали заплатить 4 тысячи рублей за вывоз мусора

15:12 | 23.02.2019

Фото: news3day.ru

Прокуратура Свердловской области проверит, законно ли с пенсионерки, проживающей в нашем регионе, взимают почти 4 тысячи рублей за вывоз мусора. Данную новость правоохранители узнали от журналистов.



Дело в том, что 64-летняя Зоя Новосёлова живёт одна в частном доме в деревне Киселёво, откуда, по словам пострадавшей, коммунальные службы ни разу не вывозили мусор – избавление от отходов производилось за счёт населения деревни. Но в январе женщина получила квитанцию, согласно которой она одна всего за 30 дней вдвое превысила годовую норму утильсырья и «выработала» 5,4 кубометра мусора, за что ей начислили 3809 рублей 80 копеек. Кроме того, в счёте, по словам Зои Новосёловой, указан странный адрес: г. Тавда, ул. Без названия, дом 0.



По данному факту прокуратура начала проверку.



«Прокуратура проверит по сообщению СМИ законность и обоснованность начисления платы в таком размере за вывоз мусора. Однако необходимо отметить, что начисление платы по жилому помещению за вывоз отходов производится в зависимости от количества зарегистрированных в нем граждан. Если в квартире зарегистрированы несколько десятков человек, то взимание платы в таком размере будет обоснованным. Кроме того, поскольку пенсионерка заявляет, что фактически мусор не вывозился, прокуратура установит, как организован вывоз мусора в данном населенном пункте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.