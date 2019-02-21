Сергей Шнуров поздравил сотрудников «Сима-ленда» в Екатеринбурге с 23 февраля

13:39 | 23.02.2019

Фото: Е1

Главный из группировки «Ленинград» Сергей Шнуров приехал поздравить мужчин гипермаркета «Сима-лент» с Днём защитника отечества. Любительские видео с корпоратива, снятые сотрудниками, появились в сети.



Согласно содержанию видео, Шнур не только исполнял всеми любимые хиты, но и разговаривал с публикой. Практически каждая реплика шоумена встречалась радостными визгами и аплодисментами.



Зал спрашивал, о чём будут следующие песни, и кто-то спросил, будет ли песня про «Сима-ленд». Шнуров не сразу понял, о чём его спрашивают, а потом сказал: «Как я обычно говорю девушкам, нужно поближе познакомиться».



Для песни «Тебе повезло — ты не такой, как все», Шнуров пригласил девушку из зала. К микрофону быстро подбежала девушка и исполнила женскую партию.







На 8 марта для сотрудниц гипермаркета споёт Валерий Меладзе.