Новости дня
13:39 | 23.02.2019
Фото: Е1
Сергей Шнуров поздравил сотрудников «Сима-ленда» в Екатеринбурге с 23 февраля
Согласно содержанию видео, Шнур не только исполнял всеми любимые хиты, но и разговаривал с публикой. Практически каждая реплика шоумена встречалась радостными визгами и аплодисментами.
Зал спрашивал, о чём будут следующие песни, и кто-то спросил, будет ли песня про «Сима-ленд». Шнуров не сразу понял, о чём его спрашивают, а потом сказал: «Как я обычно говорю девушкам, нужно поближе познакомиться».
Для песни «Тебе повезло — ты не такой, как все», Шнуров пригласил девушку из зала. К микрофону быстро подбежала девушка и исполнила женскую партию.
На 8 марта для сотрудниц гипермаркета споёт Валерий Меладзе.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:24 | 23.02.2019
Двупалый ленивец Бой из Екатеринбургского зоопарка стал самцом года
15:59 | 23.02.2019
Начальнице управления образования Среднеуральска грозит увольнение: три года женщина скрывала своё имущество
15:12 | 23.02.2019
Свердловская прокуратура проверит, законно ли уральскую пенсионерку обязали заплатить 4 тысячи рублей за вывоз мусора
12:31 | 23.02.2019
Связист из Екатеринбурга попал в Книгу рекордов Вооружённых сил России
11:58 | 23.02.2019
За минувшие сутки в Екатеринбурге водители сбили сразу двоих детей: в обоих случаях водители заметили пешеходов слишком поздно
11:39 | 23.02.2019
Под Екатеринбургом с рельсов сошёл вагон с углём. Из-за ЧП на ж/д дороге поезда могут задерживаться
22:56 | 22.02.2019
«Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён»: Александр Высокинский рассказал, что входы в ЦПКиО поделят на возрастные категории от 20+ до 70+
21:58 | 22.02.2019
В Свердловской области просыпаются клещи: в пригороде Екатеринбурга клещ укусил беременную женщину
21:24 | 22.02.2019
Полиция Екатеринбурга пытается наказать журналиста за участие в несанкционированном митинге Навального 9 сентября
20:20 | 22.02.2019
В свердловском полицейском главке отличившимся сотрудникам вручили почётные грамоты МВД
18:36 | 22.02.2019
Губернатор: Ситуацию с домом с квартирами для детей-сирот в Добрянке допустили муниципальные власти
18:22 | 22.02.2019
В Тугулыме и Тавде назначены новые полицейские начальники
18:04 | 22.02.2019
В Перми пройдет интеллектуальная олимпиада для школьников
17:41 | 22.02.2019
В центре Екатеринбурга неизвестные повредили магистральный кабель связи. Разбирательством займется полиция
17:24 | 22.02.2019
Самолет рейса Екатеринбург – Сочи сел в Волгограде из-за двух пассажиров
17:10 | 22.02.2019
В воскресенье в Свердловской области чуток похолодает
17:00 | 22.02.2019
Житель Перми осужден за убийство костылем
16:25 | 22.02.2019
Начальник свердловской Росгвардии получил генеральские погоны
15:59 | 22.02.2019
Председатель федерации профсоюзов Свердловской области прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию
15:35 | 22.02.2019
На отлов собак в Екатеринбурге выделят более 30 млн рублей
15:29 | 22.02.2019
Документ, позволяющий завершить внедрение Системы-112 в Свердловской области, утверждён в Минкомсвязи РФ
15:15 | 22.02.2019
Дорожный фонд Прикамья 2019 года увеличен на 645,7 млн рублей
15:12 | 22.02.2019
Евгений Куйвашев провел торжественный прием для офицеров и ветеранов военной службы
14:55 | 22.02.2019
В Перми состоится традиционный хоккейный турнир
13:55 | 22.02.2019
Уральца отправили в колонию за неоднократное вождение в пьяном виде
13:28 | 22.02.2019
Свердловские силы МЧС приведены в повышенную готовность из-за праздников
13:23 | 22.02.2019
В Перми закрыли ледовый городок на эспланаде