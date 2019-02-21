В честь 23 февраля в Екатеринбурге приостановлено движение по проспекту Ленина

13:07 | 23.02.2019

Фото: 2gis.ru

В честь Дня защитника отечества в Екатеринбурге приостановлено движение по главному городскому проспекту. С 10.45 до не ограниченного времени по проспекту Ленина трамваи, автобусы и автомобили ходить не будут – улицу можно будет осилить только пешком. Это связано с возложением праздничных цветов к памятнику маршалу Жукову, установленному у штаба Центрального военного округа.



— Уважаемые пассажиры, будьте внимательны при планировании поездок, — предупреждают в ТТУ.



На данный момент не известно, сколько продлится торжественная церемония. Но власти обещают: как только она завершится, так трамваи и автобусы запустят в прежнем режиме.



Отметим, что ограничение движения коснулось только нечётной стороны – той, на которой как раз расположен штаб ЦВО. По другую сторону озеленённой аллеи автобусы всё же будут ходить. Так, при движении от УПИ в сторону центра города автобусы будут поворачивать с проспекта Ленина на Восточную. Оттуда – на Малышева и Луначарского, а затем будут возвращаться и на проспект Ленина и продолжать движение по обычному маршруту.