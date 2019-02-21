Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

11:58 | 23.02.2019

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

За минувшие сутки в Екатеринбурге водители сбили сразу двоих детей: в обоих случаях водители заметили пешеходов слишком поздно

В ГИБДД Екатеринбурга сообщили сразу о двух ДТП с участием детей, произошедших за минувшие сутки. В обоих случаях водители поздно заметили детей на дороге и не успели затормозить. Оба ребёнка – две девочки – живы.

Первая авария произошла 22 февраля в первой половине дня на Шейнкмана, 90. 28-летний водитель ВАЗ-21124 ехал в сторону улицы Куйбышева и сбил шестилетнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных автомобилей.

«Водитель пояснил, что пешеход появился для него неожиданно с левой стороны в двух метрах от его автомашины. Девочка выбежала одна из-за припаркованных автомобилей на дорогу и начала перебегать её», — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Мужчина попытался затормозить, но не успел. Отметим, что при этом мама девочки сидела как раз в той машине, из-за которой выбежал ребёнок. Девочку увезли в 9-ю больницу, врачи поставили ей диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и ушибы» и отпустили домой.

Второе ДТП произошло вечером рядом с домом № 25/2 на улице Академика Бардина. Девятилетняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колёса BMW X6.

48-летняя водитель иномарки остановилась перед переходом, чтобы пропустить других пешеходов, а потом начала движение, не заметив, что слева идёт ребёнок. По словам женщины, ей помешал автомобиль, остановившийся рядом. Девочку на скорой увезли в больницу, где диагностировали ушиб и гематому правого бедра.

По данным ГИБДД, с начала этого года произошло уже 13 аварий, в которых пострадали 14 детей. При этом как минимум четыре аварии произошли по их собственной неосторожности.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга настоятельно рекомендует законным представителям ежедневно проводить со своими детьми беседы на тему безопасного поведения на дороге. При переходе с детьми проезжей части максимально контролируйте дорожное движение на протяжении всего пути, не отпускайте малолетних детей одних переходить ее, держитесь за руки» – обратились к горожанам сотрудники ГИБДД.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

11:58 | 23.02.2019
За минувшие сутки в Екатеринбурге водители сбили сразу двоих детей: в обоих случаях водители заметили пешеходов слишком поздно

11:57 | 23.02.2019
Под Екатеринбургом с рельсов сошёл вагон с углём. Из-за ЧП на ж/д дороге поезда могут задерживаться

11:39 | 23.02.2019
Под Екатеринбургом с рельсов сошёл вагон с углём. Из-за ЧП на ж/д дороге поезда могут задерживаться

11:16 | 23.02.2019
Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде одержал победу над «Витязем» 1:5

22.02.2019

22:56 | 22.02.2019
«Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён»: Александр Высокинский рассказал, что входы в ЦПКиО поделят на возрастные категории от 20+ до 70+

21:58 | 22.02.2019
В Свердловской области просыпаются клещи: в пригороде Екатеринбурга клещ укусил беременную женщину

21:24 | 22.02.2019
Полиция Екатеринбурга пытается наказать журналиста за участие в несанкционированном митинге Навального 9 сентября

20:55 | 22.02.2019
300-летие Екатеринбурга отметят в конгресс-холле стоимостью 10 миллиардов рублей

20:20 | 22.02.2019
В свердловском полицейском главке отличившимся сотрудникам вручили почётные грамоты МВД

18:36 | 22.02.2019
Губернатор: Ситуацию с домом с квартирами для детей-сирот в Добрянке допустили муниципальные власти

18:22 | 22.02.2019
В Тугулыме и Тавде назначены новые полицейские начальники

18:04 | 22.02.2019
В Перми пройдет интеллектуальная олимпиада для школьников

18:01 | 22.02.2019
Сотрудницы свердловской ГИБДД поздравили своих мужчин-коллег, записав видеоролик

17:41 | 22.02.2019
В центре Екатеринбурга неизвестные повредили магистральный кабель связи. Разбирательством займется полиция

17:24 | 22.02.2019
Самолет рейса Екатеринбург – Сочи сел в Волгограде из-за двух пассажиров

17:10 | 22.02.2019
В воскресенье в Свердловской области чуток похолодает

17:00 | 22.02.2019
Житель Перми осужден за убийство костылем

16:57 | 22.02.2019
Высокинский рассказал, почему решил вернуть на Плотинку Краснознаменную группу

16:25 | 22.02.2019
Начальник свердловской Росгвардии получил генеральские погоны

15:59 | 22.02.2019
Председатель федерации профсоюзов Свердловской области прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию

15:35 | 22.02.2019
На отлов собак в Екатеринбурге выделят более 30 млн рублей

15:29 | 22.02.2019
Документ, позволяющий завершить внедрение Системы-112 в Свердловской области, утверждён в Минкомсвязи РФ

15:15 | 22.02.2019
Дорожный фонд Прикамья 2019 года увеличен на 645,7 млн рублей

15:12 | 22.02.2019
Евгений Куйвашев провел торжественный прием для офицеров и ветеранов военной службы

14:55 | 22.02.2019
В Перми состоится традиционный хоккейный турнир

14:51 | 22.02.2019
В Сухом Логу по требованию прокуратуры реконструировали систему водоснабжения

14:37 | 22.02.2019
Фигуранту дела экс-вице-губернатора Зауралья Ванюкова предъявили новые обвинения

14:26 | 22.02.2019
В Екатеринбурге изменилось место проведения митинга против «мусорной реформы»

13:55 | 22.02.2019
Уральца отправили в колонию за неоднократное вождение в пьяном виде

13:28 | 22.02.2019
Свердловские силы МЧС приведены в повышенную готовность из-за праздников

13:23 | 22.02.2019
В Перми закрыли ледовый городок на эспланаде

13:05 | 22.02.2019
В Екатеринбурге автомобилистам запретят останавливаться еще на 13 участках улиц

13:03 | 22.02.2019
В Зауралье прокуратура нашла массу нарушений в Мокроусовской больнице. Лекарства и продукты просрочены, аварийный выход закрыт

13:02 | 22.02.2019
В Перми дисквалифицирован гендиректор управляющей компании

12:46 | 22.02.2019
Губернатор Пермского края поздравил прикамцев с Днем защитника Отечества

12:45 | 22.02.2019
Екатеринбуржцам предлагают выбрать места для благоустройства в 2020 году





Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 


 