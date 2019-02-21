За минувшие сутки в Екатеринбурге водители сбили сразу двоих детей: в обоих случаях водители заметили пешеходов слишком поздно

11:58 | 23.02.2019

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В ГИБДД Екатеринбурга сообщили сразу о двух ДТП с участием детей, произошедших за минувшие сутки. В обоих случаях водители поздно заметили детей на дороге и не успели затормозить. Оба ребёнка – две девочки – живы.



Первая авария произошла 22 февраля в первой половине дня на Шейнкмана, 90. 28-летний водитель ВАЗ-21124 ехал в сторону улицы Куйбышева и сбил шестилетнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных автомобилей.



«Водитель пояснил, что пешеход появился для него неожиданно с левой стороны в двух метрах от его автомашины. Девочка выбежала одна из-за припаркованных автомобилей на дорогу и начала перебегать её», — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



Мужчина попытался затормозить, но не успел. Отметим, что при этом мама девочки сидела как раз в той машине, из-за которой выбежал ребёнок. Девочку увезли в 9-ю больницу, врачи поставили ей диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и ушибы» и отпустили домой.



Второе ДТП произошло вечером рядом с домом № 25/2 на улице Академика Бардина. Девятилетняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колёса BMW X6.



48-летняя водитель иномарки остановилась перед переходом, чтобы пропустить других пешеходов, а потом начала движение, не заметив, что слева идёт ребёнок. По словам женщины, ей помешал автомобиль, остановившийся рядом. Девочку на скорой увезли в больницу, где диагностировали ушиб и гематому правого бедра.



По данным ГИБДД, с начала этого года произошло уже 13 аварий, в которых пострадали 14 детей. При этом как минимум четыре аварии произошли по их собственной неосторожности.



«Госавтоинспекция Екатеринбурга настоятельно рекомендует законным представителям ежедневно проводить со своими детьми беседы на тему безопасного поведения на дороге. При переходе с детьми проезжей части максимально контролируйте дорожное движение на протяжении всего пути, не отпускайте малолетних детей одних переходить ее, держитесь за руки» – обратились к горожанам сотрудники ГИБДД.