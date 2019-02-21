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11:16 | 23.02.2019

Фото: пресс-служба ХК «Витязь»

Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде одержал победу над «Витязем» 1:5

Вчера, 22 февраля, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу в своём последнем матче регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2018/2019. Команда встретилась на выезде с «Витязем» и выиграла со счётом 1:5.

На матч не были заявлены все легионеры: Якуб Коварж, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Дэн Секстон и Франсис Паре. Уральский клуб предоставил им отдых перед плей-офф.

Вместо Коваржа на воротах стоял Леонид Фомин. Евгений Чесалин оформил хет-трик, чем обеспечил своей команде победу в матче. Также забытыми шайбами в составе уральцев отметились Артём Гареев и Илья Крикунов.

«Сегодня играли неплохо, во втором периоде был небольшой сбой. Чувствовалась скованность соперника, и это вполне объяснимо – решался вопрос попадания в плей-офф. Наш вратарь неплохо провел дебютный матч. У нас все игры «от ножа», мы поднялись на вершину, провели серию побед.Против нас играют все с самоотдачей, это чувствуется, боевой дух команды был на очень приличном уровне»,- отметил главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Отметим, первый матч в рамках плей-офф уральский клуб проведёт уже 26 февраля с «Трактором» на домашней арене в Екатеринбурге.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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