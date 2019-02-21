В Свердловской области просыпаются клещи: в пригороде Екатеринбурга клещ укусил беременную женщину

21:58 | 22.02.2019

Фото: Е1

В Свердловской области зарегистрирован первый в этом году случай нападения клещей на человека. Врачи сообщают: в пригороде Екатеринбурга беременную женщину укусил клещ.



Об этом сообщил мужчина, который в четверг, 21 февраля, пришёл в «Новую больницу» на Заводской и случайно услышал около регистратуры разговор.



«Говорили, что у женщины нет прививок от клеща, а ставить иммуноглобулин ей нельзя, так как она беременна», — рассказал очевидец.



В пресс-службе «Новой больницы» подтвердили, что вчера к ним действительно обратилась пациентка с жалобами на забравшегося под кожу клеща. Про беременность женщины в больнице говорить не стали, так как это является медицинским диагнозом, зато рассказали об обстоятельствах нападения клеща.



«Женщина живет в частном доме в пригороде Екатеринбурга. Пострадавшая предполагает, что клещ мог быть принесён кем-то из домашних животных либо попал в дом через вещи, которые она до этого хранила на улице, но незадолго до укуса клеща занесла в дом», — рассказали в «Новой больнице».



Там добавили, что клеща сдали на экспертизу, сейчас пострадавшая женщина ждёт результатов.

